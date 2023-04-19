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В Минобрнауки России рассказали о новой системе высшего образования

В Минобрнауки России рассказали о новой системе высшего образования

20:07, 19 апр 2023

Российская система высшего образования находится в процессе трансформации. Валерий Фальков, министр образования и науки Российской Федерации, объявил о создании трех ступеней обучения — базового, специализированного и послевузовского.



Базовый уровень потребует от 4 до 6 лет обучения, в то время как высшее специализированное образование можно получить за 1 или 2 года. Желающие поступить в аспирантуру должны иметь базовое высшее образование с минимальным сроком обучения пять лет или профильное высшее образование.

Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию, предложил гибкий подход к продолжительности обучения в рамках традиционных четырех-шестилетних сроков для студентов университетов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: образование
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