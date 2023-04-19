В Минобрнауки России рассказали о новой системе высшего образования
20:07, 19 апр 2023
Российская система высшего образования находится в процессе трансформации. Валерий Фальков, министр образования и науки Российской Федерации, объявил о создании трех ступеней обучения — базового, специализированного и послевузовского.
Базовый уровень потребует от 4 до 6 лет обучения, в то время как высшее специализированное образование можно получить за 1 или 2 года. Желающие поступить в аспирантуру должны иметь базовое высшее образование с минимальным сроком обучения пять лет или профильное высшее образование.
Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию, предложил гибкий подход к продолжительности обучения в рамках традиционных четырех-шестилетних сроков для студентов университетов.
Автор: Семен Подгорный
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