Двум школам в Башкирии дали имя Муртазы Рахимова
10:12, 26 апр 2023
Двум школам в Башкортостане присвоено имя первого президента республики Муртазы Рахимова. Постановления об этом накануне разместили на портале правовой информации в сети Интернет. Документ подписал премьер-министр республики А. Назаров.
Именем Рахимова будут названы гимназия-интернат № 3 в городе Кумертау и башкирская гимназия в населенном пункте Мраково. Причем интернат возьмет на себя все расходы, связанные с переименованием, а финансирование учебного заведения в Кугарчинском районе возьмет на себя местная администрация.
Автор: Семен Подгорный
Фото: brgi.02edu.ru
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