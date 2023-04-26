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Двум школам в Башкирии дали имя Муртазы Рахимова

Двум школам в Башкирии дали имя Муртазы Рахимова

10:12, 26 апр 2023

Двум школам в Башкортостане присвоено имя первого президента республики Муртазы Рахимова. Постановления об этом накануне разместили на портале правовой информации в сети Интернет. Документ подписал премьер-министр республики А. Назаров.

Именем Рахимова будут названы гимназия-интернат № 3 в городе Кумертау и башкирская гимназия в населенном пункте Мраково. Причем интернат возьмет на себя все расходы, связанные с переименованием, а финансирование учебного заведения в Кугарчинском районе возьмет на себя местная администрация. 
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Автор: Семен Подгорный
Фото: brgi.02edu.ru
Теги: Кугарчинский район Мраково Кумертау рахимов муртаза
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