Путин подписал указ о реформе российского высшего образования

10:10, 13 май 2023

В текущем, 2023 и в следующем 2024, а также в 2025-2026 учебных годах в России планируют ввести пилотный проект реформы высшего образования. Указ об этом накануне подписал руководитель страны В. Путин.







Исходя из текста документа, образовательные программы будут включать в себя ряд уровней обучения: базового и специализированного высшего, а также аспирантуры. В специализированную подготовку войдут магистратура, ординатура и стажировка-ассистентура.



Период обучения на базовом уровне будет составлять от 4 до 6 лет. Продолжительность магистратуры будет зависеть от конкретной специальности, направления подготовки, отрасли экономики или социальной сферы и составит от 1 до 3 лет.





Пилотный проект планируется реализовать в 6 высших учебных заведениях: МАИ, МИСиС, МПГУ, горном университете города Санкт-Петербург, Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта и Национальном исследовательском госуниверситете Томска.



В своем послании к Федеральному Собранию, Путин отметил необходимость вернуться к традиционным для страны срокам обучения в вузах от 4 до 6 лет и предложил ввести гибкие сроки подготовки программы обучения.

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Автор: Семен Подгорный