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Самый худший школьный туалет в России находится в Башкирии

Самый худший школьный туалет в России находится в Башкирии

15:04, 24 май 2023

В рейтинге акции "Терпеть нельзя учиться" за 2023 год туалет СОШ №6 города Кумертау стал одним из худших в России. Организатором конкурса выступила компания "Domestos".



"Уже много лет наша школа нуждается в ремонте туалетов. Капитального ремонта здесь ни разу не проводилось, сантехника устарела, требуется замена водопровода. Кабинки из профнастила плохо закрываются. В помещении отхожего места постоянно витает неприятный запах, поскольку въелся в старую плитку", - указано в заявке образовательного учреждения.


Антирейтинг определялся голосованием. Туалет школы в Кумертау, заработав 710 очков, занял 4 место в России. Еще хуже состояние в городе Раменское (1555), чувашском селе Яльчики (1605) и посёлке Балакирево Владимирской обл. (1647). По условиям акции, в школах, которые заняли лидирующие позиции в антрейтинге, будет бесплатно проведен ремонт.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Яндекс
Теги: Кумертау
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