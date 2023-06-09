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В Башкирии ректором УУНиТ стал Вадим Захаров

В Башкирии ректором УУНиТ стал Вадим Захаров

13:57, 09 июн 2023

Вадим Захаров официально стал ректором Уфимского университета науки и технологий. Соответствующий приказ издал министр науки и высшего образования России.



Контракт подписан на пять лет и будет действовать сегодняшнего дня до 8 июня 2028 года. 1 ноября 2022 года в результате слияния Башкирского государственного и Уфимского государственного авиационного технического университетов был создан Уфимский университет науки и технологий. Исполняющим обязанности ректора нового вуза стал Вадим Захаров.


Захаров – выпускник БашГУ, он окончил его с отличием в 1997 году. В 2004-ом защитил диссертацию доктора химических наук. После работал на преподавательских должностях и в коммерческих структурах. В сентябре 2021-го занял должность руководителя Уфимского федерального исследовательского центра РАН.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/uustufa
Теги: УУНиТ образование
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