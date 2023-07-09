С 1 сентября школьников Башкирии ждет нововведение

10:26, 09 июл 2023

Глава республики Башкортостан Р. Хабиров посетил лицей № 21 в городе Уфа. Здесь он ознакомился с функционированием интеллектуальной системы видеонаблюдения, которую разработали по поручению руководителя РБ с целью создания безопасной среды в учебных заведениях.







По словам главы Минобразования Башкирии Айбулата Хажина, система проходила испытания в течение учебного года.



- В рамках этой системы видеонаблюдения в режиме 24 на 7 осуществляется распознавание потенциально опасных посетителей школ, включая учащихся, на основе их лиц, биометрических данных и физиогномики. Кроме того, система автоматически обнаруживает наличие огнестрельного оружия у человека, - пояснил чиновник. - Информация об этом моментально передается полицейским и администрации школы.





Согласно заявлению Хажина, в новом учебном году данная система будет установлена в ряде школ региона.



Хабиров подчеркнул важность внедрения подобных интеллектуальных систем добавив, что прежде всего следует оснащать таким оборудованием школы крупных городов республики.



Руководитель региона также сообщил, что постепенное внедрение в школах Башкортостана интеллектуальной системы видеонаблюдения начнется с 1 сентября.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: glavarb