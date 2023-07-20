Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Образование в Башкирии »

В Башкирии работа директоров школ будет оцениваться по-новому

В Башкирии работа директоров школ будет оцениваться по-новому

22:49, 20 июл 2023

Министерство образования Башкирии изменило критерии, по которым будет оцениваться работа директоров школ. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации республики.



Теперь при оценке деятельности руководителей образовательных учреждений будут учитываться такие факторы, как эффективность выполнения государственного задания, успешная реализация образовательных программ с использованием современных технологий, в том числе электронного и дистанционного обучения, а также внедрение инновационных образовательных программ.


Кроме того, будет уделяться внимание мнению самих учеников о работе директора, их участие в определении качества образования и общей атмосферы в учебном заведении станет одним из важных показателей эффективности руководителя.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Читайте также

В Башкирии введут рейтинг эффективности деятельности для глав районов
Политика в Башкирии
В Башкирии введут рейтинг эффективности деятельности для глав районов
Образовательные учреждения Башкирии перейдут на аутсорсинг
Общество в Башкирии / Образование в Башкирии
Образовательные учреждения Башкирии перейдут на аутсорсинг
В Уфе 10 августа состоится большой республиканский педсовет
Образование в Башкирии
В Уфе 10 августа состоится большой республиканский педсовет
Опубликован список критериев, по которым Путин будет оценивать эффективность работы Радия Хабирова
Политика в Башкирии
Опубликован список критериев, по которым Путин будет оценивать эффективность работы Радия Хабирова


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: