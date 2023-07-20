В Башкирии работа директоров школ будет оцениваться по-новому

22:49, 20 июл 2023

Министерство образования Башкирии изменило критерии, по которым будет оцениваться работа директоров школ. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации республики.







Теперь при оценке деятельности руководителей образовательных учреждений будут учитываться такие факторы, как эффективность выполнения государственного задания, успешная реализация образовательных программ с использованием современных технологий, в том числе электронного и дистанционного обучения, а также внедрение инновационных образовательных программ.





Кроме того, будет уделяться внимание мнению самих учеников о работе директора, их участие в определении качества образования и общей атмосферы в учебном заведении станет одним из важных показателей эффективности руководителя.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik