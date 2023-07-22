В Башкирии вновь повысилась стоимость бензина

14:00, 22 июл 2023

Согласно данным отчета Росстата на заправках Башкирии вновь наблюдается повышение стоимости на бензин.



За прошедшие семь дней, с 11 по 17 июля, стоимость топлива увеличилась в 82 субъектах РФ. Особенно заметный рост цен был зафиксирован в Дагестане (+1,6%), ЯНАО (+1,5%) и Астраханской области (+1,2%).







В Башкортостане цены на топливо поднялись на 0,5%, достигнув отметки 50,37 рубля за литр, в сравнении с предыдущими 50,11 рублями. Согласно Росстату на 17 июля, средняя стоимость одного литра бензина АИ-92 составляет 48,05 рубля, АИ-95 – 51,79 рубля, а высокооктановые сорта АИ-98 и выше – 61,24 рубля. Также отмечается повышение цен на дизельное топливо, которое теперь стоит 57,62 рубля за литр вместо предыдущих 57,56 рублей.

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Автор: Семен Подгорный