В Башкирии выделят гранты для воспитателей детских садов

11:14, 04 авг 2023

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписал указ о выделении грантов для молодых педагогов, занимающихся воспитанием и обучением дошкольников. Документ опубликовали на официальном веб-портале правовой информации.

Согласно этому решению, начиная с 1 января 2024 года, каждый год будет выделяться 50 грантов Главы республики молодым педагогам образовательных учреждений, реализующим образовательные программы дошкольного образования. Размер каждого гранта составит 575 000 рублей.

С целью оперативной реализации данной инициативы, республиканскому правительству поручено разработать положение о грантах Главы Башкирии и порядок их выплаты.

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Автор: Семен Подгорный