В Башкирии выделят гранты для воспитателей детских садов
11:14, 04 авг 2023
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписал указ о выделении грантов для молодых педагогов, занимающихся воспитанием и обучением дошкольников. Документ опубликовали на официальном веб-портале правовой информации.
Согласно этому решению, начиная с 1 января 2024 года, каждый год будет выделяться 50 грантов Главы республики молодым педагогам образовательных учреждений, реализующим образовательные программы дошкольного образования. Размер каждого гранта составит 575 000 рублей.
С целью оперативной реализации данной инициативы, республиканскому правительству поручено разработать положение о грантах Главы Башкирии и порядок их выплаты.
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