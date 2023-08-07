Трудовое воспитание вернется в школы Башкирии

22:40, 07 авг 2023

С началом сентября в школах Республики Башкортостан вновь восстановят практику трудового воспитания. Эту важную новость обнародовал Айбулат Хажин, руководитель Минобразования Башкирии. Он сообщил, что данное решение было утверждено указом, подписанным российским президентом Владимиром Путиным.

Данный шаг предполагает исключение из действующего законодательства нормы, которая запрещала вовлекать обучающихся в трудовые действия без их согласия или согласия их родителей/законных представителей, если эти действия не предусмотрены учебной программой.

Согласно заявлению Хажина, отныне школьники будут активно участвовать в уборке территории образовательных учреждений, оформлении школьных помещений, а также в работе музеев, театров и библиотек при школе.

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Автор: Семен Подгорный