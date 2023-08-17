В Башкирии дети участников СВО получат бесплатное питание в школах до конца обучения

11:13, 17 авг 2023

Дети, чьи родители принимают участие в специальной военной операции и проживают на территории Башкирии, будут иметь возможность получать бесплатное питание в школах. Глава региона подписал соответствующее постановление. Давайте расскажем подробнее, кому предоставляется данная льгота.

Школьники, обучающиеся с пятого по одиннадцатый класс и являющиеся детьми жителей Башкирии, участвующих в СВО, смогут получать бесплатное горячее питание в школах республики до момента окончания своего обучения.

Чтобы воспользоваться данной льготой, родители должны подать заявление, в котором указана степень родства, а также предоставить справку из военного комиссариата. Все необходимые документы подаются в учебное заведение, их можно предоставить как лично, так и через электронную почту.

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Автор: Семен Подгорный