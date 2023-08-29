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В Роспотребнадзоре по Башкирии назвали нормы порций в школьных столовых

В Роспотребнадзоре по Башкирии назвали нормы порций в школьных столовых

11:48, 29 авг 2023

Руководитель отдела внешних коммуникаций Роспотребнадзора Башкирии Регина Акмалова, рассказала о рекомендованной дневной норме питания для школьников в возрасте от 7 до 12 лет. Согласно ее заявлению, порция завтрака для данной возрастной группы составляет 500 граммов. Нормы определяются исходя из конкретного возраста ребенка.

В частности, обучающимся 7-11 классов следует потреблять 550 граммов пищи на завтрак. В то время как обед для детей в возрасте от 12 до 18 лет должен составлять не меньше 800 граммов, а для школьников от 7 до 12 лет - 700 граммов.

Общая суточная потребность ребенка до 12 лет составляет 2350 килокалорий, а для старших школьников, начиная с 12 лет, рекомендуется употребление 2720 килокалорий.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: школьное питание
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