В России учреждены новые выплаты для студентов и аспирантов

09:10, 01 сен 2023

В России студентам и аспирантам согласно распоряжению правительства, которое вступило в силу уже сегодня, 1 сентября, начнут выплачивать новые стипендии. Информацию об этом передает издание «Российская газета».

Отличившимся в такой научной области как электронная промышленность студенты и аспиранты смогут претендовать на стипендию, названную в честь Камиля Валиева. По новым правилам, предусмотрено 50 стипендий для студентов, которые составят 55 000 рублей ежемесячно, и 30 стипендий для аспирантов, величина которых составит 75 000 рублей ежемесячно.

Также внедряются стипендии в области инженерии, названные в честь выдающегося конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева. Предусмотрено 10 стипендий для студентов, величина которых составит 15 000 рублей в месяц, и еще 10 стипендий для аспирантов, размер которых составит 20 000 рублей.

Следующая категория стипендий, в размере 15 000 рублей ежемесячно, будет доступна студентам вузов, которые изучают специализации «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» и «История искусств». Эта инициатива введена в память о выдающемся ученом-искусствоведе Ирине Антоновой.

Кроме того, студенты, обучающиеся по направлению "Музыкальное искусство", смогут претендовать на стипендию в размере 15 000 рублей ежемесячно. Выплата учреждена в честь знаменитой русской и советской пианистки Елены Гнесиной.

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Автор: Семен Подгорный