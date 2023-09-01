Глава Башкирии проводил дочь вице-премьера Азата Бадранова в первый класс

12:16, 01 сен 2023

Радий Хабиров, глава Башкирии, сопроводил дочь вице-премьера Азата Бадранова в первый класс. Об этом он поделился в своем личном аккаунте в социальных сетях.

«Азату говорю – работай спокойно, не переживай, мы рядом. Так же, как и рядом со всеми нашими бойцами, которые сейчас на передовой, и их семьями. Я поручил, чтобы во всех муниципалитетах главы уделили особое внимание первоклассникам – детям участников СВО. И чтобы поддерживали все семьи, не только первоклассников», - отметил руководитель региона.

Хабиров сообщил, что в регионе 528 129 школьников начинают новый учебный год. Он пожелал им отличной учебы, а учителям - успехов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети