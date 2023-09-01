Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Образование в Башкирии »
logtype

Глава Башкирии проводил дочь вице-премьера Азата Бадранова в первый класс

Глава Башкирии проводил дочь вице-премьера Азата Бадранова в первый класс

12:16, 01 сен 2023

Радий Хабиров, глава Башкирии, сопроводил дочь вице-премьера Азата Бадранова в первый класс. Об этом он поделился в своем личном аккаунте в социальных сетях.

«Азату говорю – работай спокойно, не переживай, мы рядом. Так же, как и рядом со всеми нашими бойцами, которые сейчас на передовой, и их семьями. Я поручил, чтобы во всех муниципалитетах главы уделили особое внимание первоклассникам – детям участников СВО. И чтобы поддерживали все семьи, не только первоклассников», - отметил руководитель региона.

Хабиров сообщил, что в регионе 528 129 школьников начинают новый учебный год. Он пожелал им отличной учебы, а учителям - успехов.

Глава Башкирии оплатит похороны найденного мертвым в СИЗО дезертира

Читайте также:

Глава Башкирии оплатит похороны найденного мертвым в СИЗО дезертира

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

Глава Башкирии прокомментировал отправку вице-премьера Азата Бадранова в зону СВО
Политика в Башкирии
Глава Башкирии прокомментировал отправку вице-премьера Азата Бадранова в зону СВО
Азат Бадранов исключен из оргкомитета по подготовке к юбилею Уфы
Политика в Башкирии
Азат Бадранов исключен из оргкомитета по подготовке к юбилею Уфы
В Башкирии сорвалась встреча защитников Куштау с Радием Хабировым | видео
Общество в Башкирии
В Башкирии сорвалась встреча защитников Куштау с Радием Хабировым | видео
Глава Башкирии встретился с Азатом Бадрановым в зоне спецоперации
Политика в Башкирии
Глава Башкирии встретился с Азатом Бадрановым в зоне спецоперации


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok