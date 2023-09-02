Школьников России в новом учебном году ждет сюрприз

11:19, 02 сен 2023

Российским школьникам сообщили приятную новость перед началом нового учебного года. Согласно заявлению Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, которое он сделал в ходе интервью на телеканале «Соловьев live», золотым медалистам дополнительно зачислят 5 баллов к результатам ЕГЭ. Те, кто завоевал серебряные медали получат до 3 дополнительных баллов.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что российский президент В. Путин принял закон, в соответствии с которым выпускники школ снова будут награждаться медалями «За особые успехи в учении» II степени, более известными как серебряные медали. Они будут вручаться тем выпускникам, у которых в аттестатах будет не более двух «четверок». «Отличники» получат золотые медали.

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Автор: Семен Подгорный