Учитель обмотал скотчем ученика колледжа в Уфе (видео)

18:47, 07 сен 2023

В Уфимском автотранспортном колледже преподаватель использовала скотч, чтобы "заткнуть" студента, который, по ее мнению, мешал проводить занятие. Видео, запечатлевшее этот инцидент, стало вирусным в социальных сетях и Telegram-каналах.

Судя по кадрам, педагог была в явном негодовании и решила применить такой способ воспитания. В связи с произошедшим, руководство колледжа проводит проверку, а преподавательницу отстранили от работы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети