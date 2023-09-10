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В России участникам СВО и их детям предоставят еще одну льготу

В России участникам СВО и их детям предоставят еще одну льготу

11:48, 10 сен 2023

В России рассказали о еще одной льготе, которую предоставят участникам СВО и их детям. Инициативу разработало Министерство образования и науки Российской Федерации. Документ размещен на портале правовой информации.

Согласно документу ведомства, обучение в вузах для данной категории граждан будет бесплатным. Бюджетные места выделят в рамках специальной квоты. Кроме того, участники спецоперации и их дети смогут воспользоваться возможностью бесплатного обучения на подготовительных отделениях университетов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: льготы спецоперация
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