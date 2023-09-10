В России участникам СВО и их детям предоставят еще одну льготу
11:48, 10 сен 2023
В России рассказали о еще одной льготе, которую предоставят участникам СВО и их детям. Инициативу разработало Министерство образования и науки Российской Федерации. Документ размещен на портале правовой информации.
Согласно документу ведомства, обучение в вузах для данной категории граждан будет бесплатным. Бюджетные места выделят в рамках специальной квоты. Кроме того, участники спецоперации и их дети смогут воспользоваться возможностью бесплатного обучения на подготовительных отделениях университетов.
ПО ТЕМЕ:
- Какие льготы полагаются предпенсионерам и как их можно получить
- В каком случае участники СВО из Башкирии могут лишиться льгот
- В Башкирии семья контрактника возмутилась льготами
Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Политика в Башкирии
Путин подписал указ о помощи детям погибших и раненых в специальной военной операции
Образование в Башкирии
В Минобрнауки России рассказали о новой системе высшего образования
Образование в Башкирии
В России школьникам предоставят субсидии на обучение
Человек и закон в Башкирии
В России детям-сиротам дадут новые социальные гарантии