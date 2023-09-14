Министр образования Башкирии Айбулат Хажин подал в отставку

12:14, 14 сен 2023

Сегодня, 14 сентября, руководитель Минобразования республики Башкортостан Айбулат Хажин объявил о своей отставке. Об этом сообщает издание РБК Уфа.

Чиновник от образования принял решение продолжить карьеру в Государственном собрании, где будет заниматься депутатской деятельностью на постоянной основе. Ему был выдан мандат по единому избирательному округу от партии «Единая Россия». Также, согласно источнику, бывший глава Министерства образования и науки может занять пост руководителя профильного комитета в республиканском парламенте.

А. Хажин стал исполняющим обязанности главы Минобразования Башкирии в декабре 2018 года, а затем, в ноябре 2019 года, указом Хабирова был назначен на пост министра.

Хажин родился в Уфе в сентябре 1973 года. Получил образование в Уфимском медицинском училище № 1 и БГПИ по специальности «Биология и химия». Он также является кандидатом педагогических наук. Свою профессиональную карьеру начал в Аргаяшской средней школе № 2 в качестве учителя химии.

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Автор: Семен Подгорный