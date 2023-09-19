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В Башкирии рассказали о переводе детей на дистанционное обучение

В Башкирии рассказали о переводе детей на дистанционное обучение

09:36, 19 сен 2023

Условия перевода школьников на дистанционное обучение определены в рекомендациях управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. Согласно документу, важным фактором является уровень заболеваемости среди детей, который может потенциально спровоцировать дальнейшее распространение инфекций.

Если в классе отмечается отсутствие более чем 20 % детей, у которых есть признаки какой-либо респираторной инфекции, такой как грипп или коронавирус, руководство учебного заведения может рассмотреть возможность перевода детей на дистанционку. Также вариантами могут быть приостановка учебного процесса с досрочными каникулами или продление каникул, в зависимости от ситуации и рекомендаций Управления Роспотребнадзора.

Эти рекомендации призваны обеспечить безопасность детей и предотвратить распространение инфекции в образовательных учреждениях.

Ранее на странице «Новости образования Республики Башкортостан» сообщалось о том, что руководитель Минобразования республики Башкортостан Айбулат Хажин объявил о своей отставке.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: образование дистанционка
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