В Башкирии рассказали о переводе детей на дистанционное обучение

09:36, 19 сен 2023

Условия перевода школьников на дистанционное обучение определены в рекомендациях управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. Согласно документу, важным фактором является уровень заболеваемости среди детей, который может потенциально спровоцировать дальнейшее распространение инфекций.

Если в классе отмечается отсутствие более чем 20 % детей, у которых есть признаки какой-либо респираторной инфекции, такой как грипп или коронавирус, руководство учебного заведения может рассмотреть возможность перевода детей на дистанционку. Также вариантами могут быть приостановка учебного процесса с досрочными каникулами или продление каникул, в зависимости от ситуации и рекомендаций Управления Роспотребнадзора.

Эти рекомендации призваны обеспечить безопасность детей и предотвратить распространение инфекции в образовательных учреждениях.

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Автор: Семен Подгорный