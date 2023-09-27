В Башкирии классы в школах начали закрываться на карантин

09:32, 27 сен 2023

На территории Башкирии, по данным на 26 сентября, в связи с распространением вируса гриппа и ОРВИ закрыли на карантин 18 школьных классов. Подробности сообщил руководитель регионального Минобразования Айбулат Хажин.

Чиновник рассказал, что ни одна школа в республике в данный момент не закрыта на карантин, образовательный процесс ведется на всей территории РБ.

Глава ведомства подчеркнул, что сейчас в учебных заведениях действуют антиковидные инспекторы. Кроме того, проводятся ежедневные утренние проверки и контроль температурного режима, два раза в день осуществляется дезинфекция помещений, проветривание и обработка воздуха от микробов и вирусов.

Хажин напомнил, что в случае, если в школе количество отсутствующих учащихся из-за болезней составит 20 процентов и более от общего числа, директор обязан временно прекратить учебный процесс в классах и перевести учеников на дистанционку.

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Автор: Семен Подгорный