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Ильдар Мавлетбердин назначен исполняющим обязанности министра образования Башкирии

Ильдар Мавлетбердин назначен исполняющим обязанности министра образования Башкирии

14:34, 04 окт 2023

Указом Главы Башкирии Р. Хабирова исполняющим обязанности руководителя Министерства образования и науки Башкирии был назначен Ильдар Мавлетбердин.

Ранее, с июня 2018 года, 37-летний чиновник являлся заместителем руководителя республиканского ведомства. Накануне издание Newsbash сообщало о том, что Айбулат Хажин решил уйти с поста министра в связи с переходом на работу в Курултай РБ.

Ильдар Мавлетбердин родился 12.03.1986 года в Читинской области. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «юриспруденция».

На разных этапах своей карьеры работал в должности главного специалиста-эксперта в юридическом отделе управления по контролю и надзору в сфере образования, руководителя отдела лицензирования и государственной аккредитации, возглавлял отдел общего и профессионального образования в департаменте социальной политики аппарата республиканского правительства.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Минобразования РБ
Теги: образование назначение
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