Ильдар Мавлетбердин назначен исполняющим обязанности министра образования Башкирии

14:34, 04 окт 2023

Указом Главы Башкирии Р. Хабирова исполняющим обязанности руководителя Министерства образования и науки Башкирии был назначен Ильдар Мавлетбердин.

Ранее, с июня 2018 года, 37-летний чиновник являлся заместителем руководителя республиканского ведомства. Накануне издание Newsbash сообщало о том, что Айбулат Хажин решил уйти с поста министра в связи с переходом на работу в Курултай РБ.

Ильдар Мавлетбердин родился 12.03.1986 года в Читинской области. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «юриспруденция».

На разных этапах своей карьеры работал в должности главного специалиста-эксперта в юридическом отделе управления по контролю и надзору в сфере образования, руководителя отдела лицензирования и государственной аккредитации, возглавлял отдел общего и профессионального образования в департаменте социальной политики аппарата республиканского правительства.

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минобразования РБ