Учителя вынуждены перерабатывать: в Башкирии зарплаты педагогов едва дотягивают до МРОТ

22:21, 10 окт 2023

Несколько педагогов из разных городов Башкирии выразили свое недовольство в соцсетях по поводу низкого размера заработной платы учителей в регионе. Их возмущение вызвал тот факт, что базовый оклад работников образования значительно меньше МРОТ.

- Это просто позор, что оклад меньше МРОТ. Куда уж еще ниже опускать планку? - возмутилась Лариса.

Одной из первых на проблему обратила внимание преподавательница из города Стерлитамака по имени Лариса. По ее словам, оклад учителя в ее школе составляет всего 8 тысяч 800 рублей в месяц. Чтобы довести свой доход до приемлемого уровня, педагогам приходится брать на себя дополнительную нагрузку в виде классного руководства, кружковой работы или ведения факультативных занятий.

- Мой базовый оклад самый минимальный, а основной доход я получаю от дополнительных часов и обязанностей, - посетовала Анна.

Ее поддержала коллега из другого города - учительница начальных классов Анна. Она также указала, что вынуждена работать с большой перегрузкой, чтобы получать достойную зарплату. По словам Анны, появление нового сотрудника в школе часто приводит к уменьшению премий для всего коллектива, поэтому к новичкам нередко относятся негативно.

Присоединилась к разговору и молодая учительница Марина из Уфы. Она назвала работу в школе крайне неблагодарным занятием, учитывая низкую оплату труда при высокой ответственности и психологических нагрузках. По ее мнению, воспитание подрастающего поколения должно щедро вознаграждаться.

- Я согласна, что за такой напряженный и важный труд нужно платить гораздо больше, а не копейки в виде оклада, - высказала свое мнение Марина.

В ответ на эти претензии в Министерстве образования Башкирии пообещали повысить оклады работникам школ уже с начала 2024 года.

- В настоящее время проводятся расчеты по увеличению фонда заработной платы педагогов. По результатам будут внесены поправки в документ, регулирующий оплату труда в государственных учебных заведениях республики, - прокомментировали ситуацию в министерстве.

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Автор: Семен Подгорный