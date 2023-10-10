Учителя вынуждены перерабатывать: в Башкирии зарплаты педагогов едва дотягивают до МРОТ
22:21, 10 окт 2023
Несколько педагогов из разных городов Башкирии выразили свое недовольство в соцсетях по поводу низкого размера заработной платы учителей в регионе. Их возмущение вызвал тот факт, что базовый оклад работников образования значительно меньше МРОТ.
Одной из первых на проблему обратила внимание преподавательница из города Стерлитамака по имени Лариса. По ее словам, оклад учителя в ее школе составляет всего 8 тысяч 800 рублей в месяц. Чтобы довести свой доход до приемлемого уровня, педагогам приходится брать на себя дополнительную нагрузку в виде классного руководства, кружковой работы или ведения факультативных занятий.
- Это просто позор, что оклад меньше МРОТ. Куда уж еще ниже опускать планку? - возмутилась Лариса.
Ее поддержала коллега из другого города - учительница начальных классов Анна. Она также указала, что вынуждена работать с большой перегрузкой, чтобы получать достойную зарплату. По словам Анны, появление нового сотрудника в школе часто приводит к уменьшению премий для всего коллектива, поэтому к новичкам нередко относятся негативно.
- Мой базовый оклад самый минимальный, а основной доход я получаю от дополнительных часов и обязанностей, - посетовала Анна.
Присоединилась к разговору и молодая учительница Марина из Уфы. Она назвала работу в школе крайне неблагодарным занятием, учитывая низкую оплату труда при высокой ответственности и психологических нагрузках. По ее мнению, воспитание подрастающего поколения должно щедро вознаграждаться.
- Я согласна, что за такой напряженный и важный труд нужно платить гораздо больше, а не копейки в виде оклада, - высказала свое мнение Марина.
В ответ на эти претензии в Министерстве образования Башкирии пообещали повысить оклады работникам школ уже с начала 2024 года.
- В настоящее время проводятся расчеты по увеличению фонда заработной платы педагогов. По результатам будут внесены поправки в документ, регулирующий оплату труда в государственных учебных заведениях республики, - прокомментировали ситуацию в министерстве.
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Автор: Семен Подгорный
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