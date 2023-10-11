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Осенние школьные каникулы 2023 года: будут ли они длиннее обычного?

Осенние школьные каникулы 2023 года: будут ли они длиннее обычного?

12:07, 11 окт 2023

Ежегодно осенние каникулы для российских школьников наступают в октябре. Однако в разных школах даты отдыха могут незначительно различаться - это зависит от программы обучения.

Согласно информации, предоставленной Минобразования, в этом году официальные осенние каникулы продлятся с 28 октября по 5 ноября. Таким образом, школьникам будет предоставлено 9 дней отдыха. Последний учебный день выпадает на пятницу 27 октября, поскольку 28 октября - суббота.

Хотя каникулы заканчиваются 5 ноября, дети вернутся к занятиям только во вторник 7 ноября. Это связано с тем, что понедельник 6 ноября в этом году является выходным днем, так как совпадает с празднованием Дня народного единства 4 ноября.

Таким образом, в целом школьники смогут отдохнуть почти 14 дней.

Однако есть нюансы. Дело в том, что в разных школах применяются разные системы обучения. Если ребенок учится по триместрам, у него будет две «волны» каникул - одна неделя в октябре и одна неделя в ноябре.

Для таких школьников первые осенние каникулы начнутся 9 октября и продлятся до 15 октября. 16 октября они вернутся к занятиям. Вторые каникулы пройдут с 20 ноября по 27 ноября, и 27 ноября дети снова придут в школу.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: каникулы образование
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