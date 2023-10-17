Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Образование в Башкирии »
logtype

В Минобразования Башкирии рассказали, когда начнутся осенние каникулы для школьников

В Минобразования Башкирии рассказали, когда начнутся осенние каникулы для школьников

19:12, 17 окт 2023

В Республике Башкортостан долгожданный отдых для учащихся общеобразовательных учреждений начнется 28 октября. Первые осенние каникулы продлятся до 6 ноября включительно. Об этом сообщил руководитель регионального Минобразования Ильдар Мавлетбердин в своем официальном ТГ-канале.

До завершения первой учебной четверти в башкирских школах осталось чуть менее 2-ух недель.

Как подчеркнул глава ведомства, 4 ноября будет отмечаться государственный праздник — День народного единства. В 2023 году он выпадает на субботний день, поэтому выходной переносится на следующий после него рабочий день — понедельник, 6 ноября. Исходя из этого, 2-ая четверть в образовательных учреждениях республики начнется 7 ноября.

Министр обратился к родителям школьников с просьбой не оставлять детей без присмотра во время осенних каникул. Он рекомендовал интересоваться, где находятся дети и с кем, поддерживать с ними постоянную связь. Также Ильдар Мавлетбердин посоветовал родителям напомнить детям или написать на видном месте номер экстренной помощи «112».

Ранее в Министерстве образования и науки РФ сообщили, что официально осенние каникулы по всей стране продлятся с 28 октября по 5 ноября. В этом году на отдых школьникам осенью выделено девять дней. Последним днем занятий перед каникулами станет пятница, 27 октября, поскольку 28 октября приходится на субботу.

Осенние школьные каникулы 2023 года: будут ли они длиннее обычного?

Читайте также:

Осенние школьные каникулы 2023 года: будут ли они длиннее обычного?
Автор: Семен Подгорный
Теги: образование каникулы
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok