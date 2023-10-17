В Минобразования Башкирии рассказали, когда начнутся осенние каникулы для школьников

19:12, 17 окт 2023

В Республике Башкортостан долгожданный отдых для учащихся общеобразовательных учреждений начнется 28 октября. Первые осенние каникулы продлятся до 6 ноября включительно. Об этом сообщил руководитель регионального Минобразования Ильдар Мавлетбердин в своем официальном ТГ-канале.

До завершения первой учебной четверти в башкирских школах осталось чуть менее 2-ух недель.

Как подчеркнул глава ведомства, 4 ноября будет отмечаться государственный праздник — День народного единства. В 2023 году он выпадает на субботний день, поэтому выходной переносится на следующий после него рабочий день — понедельник, 6 ноября. Исходя из этого, 2-ая четверть в образовательных учреждениях республики начнется 7 ноября.

Министр обратился к родителям школьников с просьбой не оставлять детей без присмотра во время осенних каникул. Он рекомендовал интересоваться, где находятся дети и с кем, поддерживать с ними постоянную связь. Также Ильдар Мавлетбердин посоветовал родителям напомнить детям или написать на видном месте номер экстренной помощи «112».

Ранее в Министерстве образования и науки РФ сообщили, что официально осенние каникулы по всей стране продлятся с 28 октября по 5 ноября. В этом году на отдых школьникам осенью выделено девять дней. Последним днем занятий перед каникулами станет пятница, 27 октября, поскольку 28 октября приходится на субботу.

Автор: Семен Подгорный