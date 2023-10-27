Школьников на больничном освободили от домашней работы

11:21, 27 окт 2023

Министерство просвещения Российской Федерации выпустило обновленные рекомендации для школ по организации домашней учебной работы учащихся. В частности, ведомство предложило полностью освобождать от выполнения домашних заданий школьников, которые находятся на больничном.

Кроме того, в рекомендациях прописаны нормы продолжительности выполнения домашней работы для учеников разных классов. Так, первоклассникам не следует задавать более 1 часа домашних заданий в день, второклассникам и третьеклассникам - не более 1,5 часов, учащимся 4-5 классов - не более 2 часов. Для школьников 6-8 классов норма составляет 2,5 часа, а для старшеклассников 9-11 классов - 3,5 часа.

Данные рекомендации были подготовлены экспертами Министерства просвещения РФ с целью оптимизации нагрузки учащихся и повышения эффективности домашней работы.

Ранее сообщалось, что в нынешнем учебном году осенние каникулы для школьников Башкирии будут более продолжительными.

Автор: Семен Подгорный