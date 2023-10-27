Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Образование в Башкирии »
logtype

Школьников на больничном освободили от домашней работы

Школьников на больничном освободили от домашней работы

11:21, 27 окт 2023

Министерство просвещения Российской Федерации выпустило обновленные рекомендации для школ по организации домашней учебной работы учащихся. В частности, ведомство предложило полностью освобождать от выполнения домашних заданий школьников, которые находятся на больничном.

Кроме того, в рекомендациях прописаны нормы продолжительности выполнения домашней работы для учеников разных классов. Так, первоклассникам не следует задавать более 1 часа домашних заданий в день, второклассникам и третьеклассникам - не более 1,5 часов, учащимся 4-5 классов - не более 2 часов. Для школьников 6-8 классов норма составляет 2,5 часа, а для старшеклассников 9-11 классов - 3,5 часа.

Данные рекомендации были подготовлены экспертами Министерства просвещения РФ с целью оптимизации нагрузки учащихся и повышения эффективности домашней работы.

Ранее сообщалось, что в нынешнем учебном году осенние каникулы для школьников Башкирии будут более продолжительными.

В Минобразования Башкирии рассказали, когда начнутся осенние каникулы для школьников

Читайте также:

В Минобразования Башкирии рассказали, когда начнутся осенние каникулы для школьников
Автор: Семен Подгорный
Теги: домашняя работа образование больничный
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok