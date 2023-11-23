Замотавшая рот скотчем преподавательница в Уфе стала жертвой провокации

Недавно произошедший инцидент с преподавательницей в одном из колледжей Уфы , которая, согласно видеозаписи, заклеила скотчем рот студенту, как выяснилось, был спровоцирован и специально подстроен самими учащимися. Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы по проблеме буллинга (травли) в Госсобрании-Курултае республики 23 ноября.

Как показало расследование, двое юношей заранее обговорили свой план действий: один из них должен был вести себя вызывающе по отношению к преподавательнице, чтобы спровоцировать ее эмоциональную реакцию, а второй в это время должен был тайно снимать происходящее на видеокамеру. Именно таким способом они и поступили: пока один студент вел себя провокационно, другой ждал момента, чтобы начать съемку.

Напомним, упомянутый инцидент случился в начале сентября в Уфимском автотранспортном колледже. Женщина-преподаватель, ставшая его участницей, имела многолетний педагогический опыт и многочисленные награды, однако после произошедшего она была уволена из данного образовательного учреждения.

Автор: Семен Подгорный

Фото: 2gis