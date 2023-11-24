В декабре плата за детский сад в Уфе значительно вырастет

Власти Уфы приняли решение о повышении родительской платы за детские сады, начиная с 1 декабря текущего года. Об этом стало известно в ходе брифинга по вопросам дошкольного образования, организованного администрацией Орджоникидзевского района города.

Информацию о предстоящем повышении озвучила главный специалист управления по гуманитарным вопросам и образованию Марьям Корицкая. Согласно ее словам, размер ежедневной родительской платы вырастет на 19 рублей и составит 170 рублей за один день пребывания ребенка в дошкольном учреждении.

Таким образом, с учетом того, что в месяце в среднем 21 рабочий день, получается, что за полный месяц без пропусков родителям придется заплатить 3570 рублей за одного ребенка, посещающего детский сад. Это почти на 400 рублей больше, чем до повышения.

Власти объясняют, что благодаря дополнительным средствам, в рацион детей смогут включить больше овощных салатов, свежих фруктов, фруктовых и ягодных напитков.