В Башкирии из-за аномальных холодов школьников освободят от занятий

Над территорией Республики Башкортостан нависла угроза аномальных морозов. По прогнозам синоптиков, уже к концу этой рабочей недели столбик термометра может упасть до отметки в 33 градуса ниже нуля по Цельсию. В преддверии столь суровых холодов министр образования Ильдар Мавлетбердин напомнил руководителям учебных заведений о действующих в регионе нормах, регламентирующих возможность отмены учебного процесса и освобождения учащихся от посещения занятий в зависимости от температуры окружающей среды.

Так, для начальных классов сельских школ пороговый уровень, при котором обучение может быть отменено, составляет 23 градуса мороза. Для городских школ этот предел несколько выше и равен 25 градусам ниже нуля. Ученики 5-9 классов вправе не приходить на занятия, если температура опустится до отметки в 25 градусов мороза и ниже – для сельских школ, и 27 градусов – для городов.

Что касается старших классов, то учащиеся 10-11 классов сельских школ освобождаются от обязательного посещения школы при температуре -30 градусов Цельсия и ниже. А для городских старшеклассников этот порог составляет -32 градуса.





Автор: Семен Подгорный