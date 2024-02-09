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В России появится новая выплата

В России появится новая выплата

В РФ планируется ввести новую ежемесячную стипендию для аспирантов и адъюнктов, проводящих передовые научные исследования.

Как сообщается, стипендия будет присуждаться на конкурсной основе сроком от одного до четырех лет. Ее размер составит 75 тысяч рублей в месяц. Финансирование стипендий будет осуществляться из федерального бюджета страны.

Соискателей на получение стипендии будут выдвигать научные руководители аспирантов и адъюнктов. Окончательный список стипендиатов утвердит специальный Совет по итогам конкурсного отбора.

По словам Премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, новая мера призвана поддержать талантливых молодых ученых в начале их карьеры. Цель стипендии - дать возможность проявить себя в профессиональной сфере и направить усилия на создание инновационной научно-технической продукции.

Правовую основу для введения стипендий заложил Указ Президента России Владимира Путина, подписанный 27 ноября 2023 года. Согласно документу, стипендии будут выплачиваться аспирантам и адъюнктам, проводящим исследования по приоритетным направлениям научно-технологического развития страны.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: выплаты
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