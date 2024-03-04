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Кому в Башкирии повысят зарплату с нового учебного года? Новая категория педагогов в плюсе

Кому в Башкирии повысят зарплату с нового учебного года? Новая категория педагогов в плюсе

14:21, 04 мар 2024

В новом учебном году в Республике Башкортостан, как и в других регионах Российской Федерации, произойдет увеличение заработной платы для определенной категории педагогических работников на пять тысяч рублей.

Данное заявление было сделано министром просвещения России Сергеем Кравцовым, который отметил, что указанное новшество коснется советников по воспитанию, работающих в школах и колледжах.

Должность советника директора по воспитанию является относительно новой в системе образования. В 2021 году она была введена в качестве пилотного проекта в десяти регионах страны, а в 2022 году – уже в тридцати пяти регионах. На сегодняшний день практика назначения советников по воспитанию распространена повсеместно. Согласно материалам Министерства образования Российской Федерации, норма нагрузки для данного сотрудника составляет тридцать шесть часов в неделю.

В школах Башкирии появятся советники директора по воспитанию В школах Башкирии появятся советники директора по воспитанию
Автор: Семен Подгорный
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