В Башкирии появились приятные новости о выплатах

09:28, 04 апр 2024

В рамках прошедшего форума «Взлетай» руководством республики Башкортостан были объявлены значимые инициативы, направленные на развитие системы образования и повышение престижа педагогической профессии. Ожидается, что данные меры окажут существенную поддержку учителям, воспитателям и школьникам, создав им более благоприятные условия для работы и обучения.

Первым важным шагом станет увеличение количества ежегодных грантов для молодых педагогов, работающих в сельских школах.

Кроме того, в два раза будут повышены премии для учителей государственных и родных языков, включая преподавателей полилингвальных школ.

Не останутся без внимания и воспитатели детских садов. Ежегодно 50 работников дошкольных учреждений будут получать гранты в размере 575 тысяч рублей. Также учреждены премии для победителей и лауреатов республиканского конкурса педагогов детского сада, что позволит выявлять и поощрять лучших специалистов в этой сфере.

В соответствии с решением Президента России, с 1 сентября советники директоров по воспитанию в школах и колледжах республики начнут получать дополнительные выплаты.

Ранее, с 1 марта, размер выплат за классное руководство и кураторство в школах уже был увеличен вдвое.

Продолжится развитие проекта школьного инициативного бюджетирования. В 2024 году на поддержку 60 школьных инициатив предусмотрено 30 млн рублей.

Наконец, в Башкирии активно развивается сеть предуниверсариев — специализированных подготовительных центров при университетах. На базе вузов республики уже действуют десять таких центров, где дети посещают занятия по физико-математическому и химико-биологическому профилям. При поддержке индустриальных партнеров ежегодно будут создаваться по пять новых предуниверсариев.

Автор: Вадим Рудаков