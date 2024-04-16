В Башкирии установлена максимальная плата за детский сад

09:11, 16 апр 2024

В Башкирии утверждены максимальные цены на пребывание детей в государственных и муниципальных дошкольных учреждениях. Для каждого региона республики установлен свой «потолок» стоимости, который не имеют права превышать ни государственные, ни частные детские сады.

Самый высокий утвержденный тариф — 178 рублей в сутки — установлен в столице Башкирии, городе Уфе . В прошлом году плата за детсад составляла на 8 рублей меньше. В городах Стерлитамак, Октябрьский и Нефтекамск родителям придётся раскошелиться на 171, 150 и 149 рублей соответственно за один день пребывания ребенка.

Не отстают от городов и сельские районы. Малыши в Уфимском районе обойдутся родителям в 175 рублей в день, в Янаульском — 159 рублей. В Иглинском районе прейскурант установлен на уровне 150 рублей, а в Белебеевском — 149 рублей. Лишь в Абзелиловском районе удалось сохранить «стоимость» детского сада на сравнительно доступном уровне в 133 рубля.

Не все родители столкнутся с финансовой нагрузкой в полном объёме. Бесплатное посещение детского сада предусмотрено для детей-инвалидов, а также подопечных опекунов и законных представителей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Половина стоимости может быть компенсирована для малообеспеченных семей и семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Автор: Вадим Рудаков