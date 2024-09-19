Башкирия щедро наградит победителей олимпиад и их учителей
11:09, 19 сен 2024
В Республике Башкортостан решили не скупиться на поощрение юных интеллектуалов и их педагогов. Глава региона Радий Хабиров подписал указ, который существенно увеличивает размер премий для победителей и призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов, а также для учителей, подготовивших этих талантливых ребят.
Теперь триумфаторы всероссийской олимпиады школьников и их наставники могут рассчитывать на сумму в 300 тысяч рублей. Призеры этой престижной олимпиады и их педагоги также получат солидное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей. Новый указ вступил в силу сразу после подписания 18 сентября и уже опубликован на официальном портале правовой информации.
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Автор: Семен Подгорный
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