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Школьные каникулы 2024-2025: полное расписание для учащихся Башкирии

Школьные каникулы 2024-2025: полное расписание для учащихся Башкирии

11:55, 06 окт 2024

В Министерстве образования России подготовили официальный календарь учебного года для школ. Новый график определяет даты каникул и общую продолжительность учебного процесса для всех классов общеобразовательных учреждений.

Согласно утвержденному расписанию, ученики проведут за партами 166 учебных дней. Для первоклассников предусмотрен особый режим с уменьшенной нагрузкой и дополнительными днями отдыха, что поможет им легче адаптироваться к школьной жизни.

Расписание каникул на 2024-2025 учебный год

Первый продолжительный перерыв в учебе начнется уже этой осенью. Школьники отправятся на осенние каникулы 26 октября и вернутся к занятиям 5 ноября. Зимние каникулы совпадут с новогодними праздниками и продлятся с 20 декабря по 12 января.

Особое внимание уделено первоклассникам: для них запланированы дополнительные каникулы в середине февраля — с 15 по 23 число.

Весенние каникулы для всех классов начнутся 29 марта и закончатся 6 апреля. Последний звонок учебного года прозвенит 27 мая 2025 года, после чего начнутся долгожданные летние каникулы.

Важное примечание

Руководство образовательных учреждений имеет полномочия вносить небольшие изменения в предложенный график с учетом специфики работы конкретной школы. Родителям рекомендуется уточнять окончательное расписание каникул непосредственно в учебном заведении своего ребенка.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: каникулы
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