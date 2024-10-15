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Школьники Башкирии уйдут на осенние каникулы 26 октября

Школьники Башкирии уйдут на осенние каникулы 26 октября

21:02, 15 окт 2024

В Башкирии школьники отправятся на осенние каникулы 26 октября. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра образования республики Ильдар Мавлетбердин на своей странице в социальных сетях.

Отдых продлится до 4 ноября, а уже 5 ноября учащиеся вновь сядут за парты.

В своем обращении Ильдар Мавлетбердин также напомнил о необходимости соблюдения правил безопасности во время каникул. Он подчеркнул важность ответственного поведения как на улице, так и в непредвиденных ситуациях.

Ранее в Министерстве образования России подготовили официальный календарь учебного года для школ. Новый график определяет даты каникул и общую продолжительность учебного процесса для всех классов общеобразовательных учреждений.

Автор: Алия Карачурина
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