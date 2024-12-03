В Башкирии классика Чайковского заменит школьные звонки
12:02, 03 дек 2024
Министерство просвещения запустило праздничный музыкальный эксперимент. Теперь вместо привычной трели звонка ученики со всех уголков России, включая Башкирию, будут погружаться в волшебный мир Чайковского.
Знаменитые мелодии из "Щелкунчика" станут новым звуковым сопровождением школьных будней на весь декабрь. Это часть масштабного образовательного проекта "Музыка вместо звонков", цель которого — познакомить подрастающее поколение с шедеврами отечественной классики.
Финальным аккордом проекта станет онлайн-трансляция легендарного балета. 31 декабря все желающие смогут насладиться постановкой Большого театра в группе ВКонтакте.
- Ранее мы писали о том, что в Башкирии появятся 5 специальных меню для школьников с диетическими ограничениями.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Образование в Башкирии
В Минобразования Башкирии назвали даты проведения выпускных и последних звонков
Образование в Башкирии
Когда школьники в Башкирии уйдут на каникулы в новом учебном году
Общество в Башкирии
В Башкирии дали невероятный прогноз погоды на декабрь
Политика в Башкирии
Власти Башкирии планируют выдавать детям-сиротам деньги на карманные расходы