В Башкирии классика Чайковского заменит школьные звонки

12:02, 03 дек 2024

Министерство просвещения запустило праздничный музыкальный эксперимент. Теперь вместо привычной трели звонка ученики со всех уголков России, включая Башкирию, будут погружаться в волшебный мир Чайковского.

Знаменитые мелодии из "Щелкунчика" станут новым звуковым сопровождением школьных будней на весь декабрь. Это часть масштабного образовательного проекта "Музыка вместо звонков", цель которого — познакомить подрастающее поколение с шедеврами отечественной классики.

Финальным аккордом проекта станет онлайн-трансляция легендарного балета. 31 декабря все желающие смогут насладиться постановкой Большого театра в группе ВКонтакте.

Ранее мы писали о том, что в Башкирии появятся 5 специальных меню для школьников с диетическими ограничениями.

Автор: Семен Подгорный