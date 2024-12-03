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В Башкирии классика Чайковского заменит школьные звонки

В Башкирии классика Чайковского заменит школьные звонки

12:02, 03 дек 2024

Министерство просвещения запустило праздничный музыкальный эксперимент. Теперь вместо привычной трели звонка ученики со всех уголков России, включая Башкирию, будут погружаться в волшебный мир Чайковского.

Знаменитые мелодии из "Щелкунчика" станут новым звуковым сопровождением школьных будней на весь декабрь. Это часть масштабного образовательного проекта "Музыка вместо звонков", цель которого — познакомить подрастающее поколение с шедеврами отечественной классики.

Финальным аккордом проекта станет онлайн-трансляция легендарного балета. 31 декабря все желающие смогут насладиться постановкой Большого театра в группе ВКонтакте.

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Автор: Семен Подгорный
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