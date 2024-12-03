Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Образование в Башкирии »
logtype

В селе под Уфой дошкольников оставили без обедов

В селе под Уфой дошкольников оставили без обедов

14:54, 03 дек 2024

В селе Русский Юрмаш произошло ЧП — местный садик и школа остановили работу пищеблоков. Причина банальная — из кранов еле течёт вода.

Выяснилось, что коммунальщики затеяли масштабную замену старых труб. Но что-то пошло не так, и теперь в соцучреждениях села не могут даже помыть посуду.

Глава района Николай Ельников развёл руками — родителям малышей придётся выкручиваться самим. Либо собирать детям ланч-боксы, либо искать места в соседних детсадах. А вот школьники продолжают грызть гранит науки, правда, на голодный желудок.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфимский район происшествия
Читайте также

В Башкирии рецидивист угнал три машины, чтобы отвезти жену в Уфу
Происшествия в Башкирии
В Башкирии рецидивист угнал три машины, чтобы отвезти жену в Уфу
Еще в одном населенном пункте Башкирии ввели карантин из-за опасной болезни животных
Здравоохранение в Башкирии
Еще в одном населенном пункте Башкирии ввели карантин из-за опасной болезни животных
Водитель грузовика попал в больницу после наезда на путепровод в Уфе
Происшествия в Башкирии
Водитель грузовика попал в больницу после наезда на путепровод в Уфе
В Башкирии вандалы повредили памятники на кладбище
---
В Башкирии вандалы повредили памятники на кладбище


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok