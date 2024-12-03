В селе под Уфой дошкольников оставили без обедов

14:54, 03 дек 2024

В селе Русский Юрмаш произошло ЧП — местный садик и школа остановили работу пищеблоков. Причина банальная — из кранов еле течёт вода.

Выяснилось, что коммунальщики затеяли масштабную замену старых труб. Но что-то пошло не так, и теперь в соцучреждениях села не могут даже помыть посуду.

Глава района Николай Ельников развёл руками — родителям малышей придётся выкручиваться самим. Либо собирать детям ланч-боксы, либо искать места в соседних детсадах. А вот школьники продолжают грызть гранит науки, правда, на голодный желудок.

Ранее в Уфимском районе в сгоревшем доме обнаружили тело женщины.

Автор: Семен Подгорный