Школьники Башкирии массово жалуются на травлю через новый сервис
11:35, 10 дек 2024
225 сигналов SOS от жертв буллинга поступило через приложение «АнтиТравля» в Башкирии. Такие данные озвучило республиканское Министерство цифрового развития.
Система заработала по инициативе главы региона Радия Хабирова в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Теперь любой школьник может анонимно рассказать о травле, не боясь стать мишенью для новых нападок, информирует портал "Свежие новости Уфы и Башкортостана".
Виджет встроили в портал «Комплектование школ» — там, где родители записывают детей в первый класс или оформляют перевод в другое учебное заведение. Зайти в систему можно через Госуслуги.
«Мы создали безопасное пространство для детей, где они могут получить помощь», — рассказал и.о. министра цифрового развития Геннадий Разумикин.
Все 225 обращений были успешно отработаны — школьники получили необходимую поддержку.
- Ранее мы писали о том, что в России хотят внедрить единую систему родительского контроля.
Читайте также:Жители Уфы возмутились наличием камер в школьных туалетах
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
ЖКХ в Башкирии
Жителям Башкирии предложили оплачивать услуги ЖКХ через мобильное приложение
Образование в Башкирии
В Башкирии родители могут получить компенсацию за школьную форму через Госуслуги
Общество в Башкирии
В Уфе запустили социальное такси для инвалидов
Образование в Башкирии
Когда школьники в Башкирии уйдут на каникулы в новом учебном году