Школьники Башкирии массово жалуются на травлю через новый сервис

11:35, 10 дек 2024

225 сигналов SOS от жертв буллинга поступило через приложение «АнтиТравля» в Башкирии. Такие данные озвучило республиканское Министерство цифрового развития.

Система заработала по инициативе главы региона Радия Хабирова в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Теперь любой школьник может анонимно рассказать о травле, не боясь стать мишенью для новых нападок, информирует портал "Свежие новости Уфы и Башкортостана".

Виджет встроили в портал «Комплектование школ» — там, где родители записывают детей в первый класс или оформляют перевод в другое учебное заведение. Зайти в систему можно через Госуслуги.

«Мы создали безопасное пространство для детей, где они могут получить помощь», — рассказал и.о. министра цифрового развития Геннадий Разумикин.

Все 225 обращений были успешно отработаны — школьники получили необходимую поддержку.

Ранее мы писали о том, что в России хотят внедрить единую систему родительского контроля.

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Автор: Семен Подгорный