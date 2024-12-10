Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Образование в Башкирии »
logtype

Школьники Башкирии массово жалуются на травлю через новый сервис

Школьники Башкирии массово жалуются на травлю через новый сервис

11:35, 10 дек 2024

225 сигналов SOS от жертв буллинга поступило через приложение «АнтиТравля» в Башкирии. Такие данные озвучило республиканское Министерство цифрового развития.

Система заработала по инициативе главы региона Радия Хабирова в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Теперь любой школьник может анонимно рассказать о травле, не боясь стать мишенью для новых нападок, информирует портал "Свежие новости Уфы и Башкортостана".

Виджет встроили в портал «Комплектование школ» — там, где родители записывают детей в первый класс или оформляют перевод в другое учебное заведение. Зайти в систему можно через Госуслуги.

«Мы создали безопасное пространство для детей, где они могут получить помощь», — рассказал и.о. министра цифрового развития Геннадий Разумикин.

Все 225 обращений были успешно отработаны — школьники получили необходимую поддержку.

Жители Уфы возмутились наличием камер в школьных туалетах

Читайте также:

Жители Уфы возмутились наличием камер в школьных туалетах
Автор: Семен Подгорный
Теги: буллинг
Читайте также

Жителям Башкирии предложили оплачивать услуги ЖКХ через мобильное приложение
ЖКХ в Башкирии
Жителям Башкирии предложили оплачивать услуги ЖКХ через мобильное приложение
В Башкирии родители могут получить компенсацию за школьную форму через Госуслуги
Образование в Башкирии
В Башкирии родители могут получить компенсацию за школьную форму через Госуслуги
В Уфе запустили социальное такси для инвалидов
Общество в Башкирии
В Уфе запустили социальное такси для инвалидов
Когда школьники в Башкирии уйдут на каникулы в новом учебном году
Образование в Башкирии
Когда школьники в Башкирии уйдут на каникулы в новом учебном году


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok