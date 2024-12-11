В Минобразования Башкирии назвали даты зимних каникул для школьников

09:38, 11 дек 2024

Минобразования Башкирии определилось с датами зимних каникул для учеников. На носу — две недели отдыха, сообщает портал "Новости Башкортостана".

Большинство школьников региона смогут отдохнуть с 30 декабря по 12 января — именно такой график рекомендовало министерство образования. А вот ученикам, которые учатся по модульной системе (5+1), придётся вернуться за парты чуть раньше — их каникулы продлятся с 29 декабря по 8 января.

Впрочем, это только рекомендации — каждая школа вправе установить свой график. Чтобы не попасть впросак, загляните на сайт своей школы — там должны быть указаны точные даты.

Автор: Семен Подгорный