В Минобразования Башкирии назвали даты зимних каникул для школьников
09:38, 11 дек 2024
Минобразования Башкирии определилось с датами зимних каникул для учеников. На носу — две недели отдыха, сообщает портал "Новости Башкортостана".
Большинство школьников региона смогут отдохнуть с 30 декабря по 12 января — именно такой график рекомендовало министерство образования. А вот ученикам, которые учатся по модульной системе (5+1), придётся вернуться за парты чуть раньше — их каникулы продлятся с 29 декабря по 8 января.
Впрочем, это только рекомендации — каждая школа вправе установить свой график. Чтобы не попасть впросак, загляните на сайт своей школы — там должны быть указаны точные даты.
Автор: Семен Подгорный
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