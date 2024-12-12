Минпросвещения утвердило даты проведения ЕГЭ в 2025 году

09:50, 12 дек 2024

Выпускники российских школ уже могут начинать отсчёт до главного испытания в их жизни — появилось официальное расписание ЕГЭ на 2025 год.

Основная волна стартует 23 мая — в этот день будущих студентов ждут экзамены по истории, литературе и химии. Через четыре дня, 27 мая, школьники сдадут базовую и профильную математику, сообщает портал "Новости Башкортостана на сегодняшний день".

Русский язык, без которого не поступить ни в один вуз, назначен на 30 мая. А вот физику и обществознание объединили в один день — 2 июня.

Биологию, географию и письменную часть по иностранным языкам придётся сдавать 5 июня. Информатику и устную часть иностранных языков запланировали на 10 и 11 июня.

Для тех, кому придётся пересдавать, выделили специальные дни — 3 и 4 июля.

Досрочники начнут сдавать экзамены с 21 марта, а закончат 21 апреля. А самые последние шансы получить заветные баллы будут в сентябре: 4-го числа по русскому языку, 8-го по базовой математике, а 23 сентября — резервный день для всех.

Ранее в Минобразования Башкирии назвали даты зимних каникул для школьников.

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Автор: Семен Подгорный