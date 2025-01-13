Госдума взялась за отмену ЕГЭ: Башкирия может вернуться к классическим экзаменам

11:37, 13 янв 2025

Госдума рассматривает законопроект об отмене ЕГЭ и возврате к традиционной системе госэкзаменов. Об этом пишет Sobaka.ru.

Система единого госэкзамена может уйти в прошлое. В РФ всерьёз обсуждают возможность возврата к традиционным экзаменам. Инициатива появилась не на пустом месте – соответствующий законопроект находится в Госдуме с прошлого лета.

Процесс трансформации экзаменационной системы уже запущен. На это указывает пересмотр действующих правил сдачи ЕГЭ и активное обсуждение новой интегральной системы оценки знаний школьников.

По мнению главы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, существующий формат экзамена исключает возможность комплексной оценки знаний учащихся. Единый госэкзамен, как считает парламентарий, лишил систему образования многогранности в определении глубины знаний и способности мыслить.

Несмотря на многочисленные попытки отмены ЕГЭ, пока не найдено достойной замены. Главная проблема – необходимость сохранения единой системы оценки знаний, которая позволяла бы абитуриентам поступать в вузы за пределами своего региона.

В высших кругах пока придерживаются консервативной позиции. В декабре помощник президента Андрей Фурсенко совместно с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым заявили о сохранении ЕГЭ в системе образования.

Ранее в Минпросвещения опубликовали график ЕГЭ-2025: основной период стартует 23 мая с экзаменов по истории, литературе и химии, а завершится резервными днями в начале июля. Утверждённое расписание включает и досрочный период с 21 марта по 21 апреля, а для последних попыток сдачи предусмотрены даты в сентябре, где русский язык можно будет сдать 4-го числа, базовую математику — 8-го, а 23 сентября станет финальным резервным днём.

Автор: Семен Подгорный