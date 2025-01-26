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В Башкирии не стало директора школы, которая воспитала сотни кадетов

В Башкирии не стало директора школы, которая воспитала сотни кадетов

19:53, 26 янв 2025

В Стерлитамаке скончалась Роза Зинатуллина — директор школы №4, известная своими достижениями в военно-патриотическом воспитании. Об утрате сообщила администрация города.

Роза Ринатовна была не просто директором — при ней школьные кадеты стали главными участниками городских патриотических мероприятий и даже шли в первых рядах на Параде Победы. За 34 года в образовании она превратила обычную школу в кузницу будущих защитников родины.

Начав простым учителем в 89-м, после окончания БашГУ, она стала директором и собрала целую коллекцию наград: от знака "Достояние образования" до медали "За службу образованию". Даже силовики отметили её заслуги — есть благодарность от УФСБ.

В мэрии говорят, что Розу Ринатовну уважали все — от коллег до родителей учеников. Она была из тех редких руководителей, кто жил работой и отдавал себя детям без остатка.

"Искренние соболезнования родным и близким", — передают городские власти Стерлитамака.
Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак
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