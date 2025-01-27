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В Башкирии истекает срок подачи заявлений на ЕГЭ-2025

В Башкирии истекает срок подачи заявлений на ЕГЭ-2025

09:18, 27 янв 2025

До дедлайна — считанные дни. Одиннадцатиклассники и те, кто хочет пересдать экзамены, должны определиться с предметами до 1 февраля.

Нынешние школьники подают документы прямо в своих школах — максимально просто. А вот выпускникам прошлых лет и студентам колледжей придется побегать — заявления подаются в местах регистрации на сдачу экзаменов.

Если возникли вопросы — можно звонить на горячую линию по номерам: 8 (347) 218-03-81 и 8 (347) 218-03-28. Там всё расскажут и объяснят.

Кстати, в заявлении нужно чётко прописать все предметы, которые планируете сдавать. Потом менять будет поздно — экзамен не тот случай, когда можно действовать по настроению.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: егэ
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