В Башкирии истекает срок подачи заявлений на ЕГЭ-2025
09:18, 27 янв 2025
До дедлайна — считанные дни. Одиннадцатиклассники и те, кто хочет пересдать экзамены, должны определиться с предметами до 1 февраля.
Нынешние школьники подают документы прямо в своих школах — максимально просто. А вот выпускникам прошлых лет и студентам колледжей придется побегать — заявления подаются в местах регистрации на сдачу экзаменов.
Если возникли вопросы — можно звонить на горячую линию по номерам: 8 (347) 218-03-81 и 8 (347) 218-03-28. Там всё расскажут и объяснят.
Кстати, в заявлении нужно чётко прописать все предметы, которые планируете сдавать. Потом менять будет поздно — экзамен не тот случай, когда можно действовать по настроению.
Автор: Семен Подгорный
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