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Школьники в Башкирии могут уйти на незапланированные каникулы

Школьники в Башкирии могут уйти на незапланированные каникулы

22:06, 17 фев 2025

В Башкирию идёт настоящая зима — синоптики прогнозируют морозы до -32°C. Минобразования республики уже готовится к возможной отмене занятий в школах, сообщили в ведомстве.

В сельских школах ребята 1-4 классов могут не посещать занятия уже при -23°C, их городские ровесники при -25°C. Среднее звено в деревнях может не приходить на уроки при -25°C, в городах — при -27°C. Старшеклассникам придётся чуть сложнее: в селах порог — -30°C, в городах — все -32°C.

В Минобразования республики уточнили - двери школ останутся открытыми даже в лютый мороз. Каждая школа сама решает, отменять занятия или нет, ориентируясь на реальную погоду за окном. Главное условие — в классах должно быть не ниже +18°C, как того требуют санитарные нормы.

Автор: Семен Подгорный
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