Для школ Башкирии закупят автоматы и гранаты

10:26, 18 фев 2025

В Башкирии модернизируют школьные кабинеты ОБЖ и труда. Об этом сообщили на правительственном совещании в ЦУРе. Более 700 образовательных учреждений республики получат современное оснащение в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети".

Школьников Башкирии ждёт полное погружение в реальность — от симуляторов дронов до настоящих станков. На модернизацию кабинетов власти выделили сумму в 203,5 миллиона рублей.

В классах ОБЖ появятся манекены для отработки первой помощи и учебные гранаты. Школьники освоят навыки обращения с противогазами и макетами АК. А вот на уроках технологии ребята смогут работать на современных станках — и лазерных, и для обработки дерева. Девочкам достанутся новенькие швейные машинки и кухонная техника.

Особое внимание уделят робототехнике. В классы завезут всё необходимое для создания умных устройств: от 3D-принтеров до специальных тренажёров для пилотирования беспилотников.

Переоснащение затронет 711 школ республики. Каждая получит современные инструменты для практического обучения основам безопасности и технологиям будущего.

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Автор: Семен Подгорный