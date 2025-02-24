В Башкирии приостанавливают работу школ из-за вспышки ОРВИ

14:20, 24 фев 2025

В республике четыре школы и детский сад полностью перешли на карантин — сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Вирусные инфекции распространяются среди детей по всему региону: более 14 тысяч школьников слегли с повышенной температурой.

Эпидемия охватила образовательные учреждения — в 33 школах приостановили обучение в 66 классах. Ситуация коснулась и дошкольников: в 16 детских садах закрыли 25 групп. Причина везде одна — активное распространение ОРВИ и гриппа.

Медицинские работники отмечают — за последнюю неделю число заболевших среди детей превысило 14 тысяч. Все учреждения на карантине временно перешли на дистанционное обучение — находятся дома, проходят лечение и ожидают снижения заболеваемости.

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Автор: Семен Подгорный