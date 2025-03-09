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Последние звонки в Башкирии пройдут 24 мая

Последние звонки в Башкирии пройдут 24 мая

18:54, 09 мар 2025

Последние звонки в школах Башкирии прозвучат 24 мая, а выпускные балы пройдут 28 июня. Такие даты определило Министерство просвещения РФ, разославшее рекомендации по всем регионам.

Согласно документу, праздничная программа должна включать обязательную церемонию поднятия государственного флага и исполнение гимна России. Организаторам предписано обеспечить безопасность мероприятий и создать доступную среду для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

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Автор: Семен Подгорный
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