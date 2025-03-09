Последние звонки в Башкирии пройдут 24 мая
18:54, 09 мар 2025
Последние звонки в школах Башкирии прозвучат 24 мая, а выпускные балы пройдут 28 июня. Такие даты определило Министерство просвещения РФ, разославшее рекомендации по всем регионам.
Согласно документу, праздничная программа должна включать обязательную церемонию поднятия государственного флага и исполнение гимна России. Организаторам предписано обеспечить безопасность мероприятий и создать доступную среду для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.
Читайте также:Для школ Башкирии закупят автоматы и гранаты
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Образование в Башкирии
Когда школьники в Башкирии уйдут на каникулы в новом учебном году
Образование в Башкирии
В Башкирии у 9-классников начинается основной период сдачи ОГЭ
Образование в Башкирии
В Башкирии определились с датами Последнего звонка и школьных выпускных в 2024 году
Образование в Башкирии
В Минобразования Башкирии назвали даты проведения выпускных и последних звонков