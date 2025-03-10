Доктор наук возглавила новый госкомитет Башкирии

14:30, 10 мар 2025

Сегодня, 10 марта, на правительственном совещании в Башкирии глава республики Радий Хабиров представил руководителя недавно созданного госкомитета по науке и высшему образованию. Новое ведомство, образованное указом от 3 марта, возглавила Светлана Мустафина — доктор математических наук с внушительным послужным списком.

"Прошу любить и жаловать", — заявил Хабиров, представляя нового члена команды. Выбор кандидатуры он объяснил богатым опытом Мустафиной, которая прошла путь от ассистента кафедры до учёного высшей квалификации.

Глава региона пожелал Светлане Анатольевне успехов на новом посту. Теперь ей предстоит руководить работой ведомства, которое будет курировать научную сферу и высшее образование в республике.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео