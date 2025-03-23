Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Образование в Башкирии »
logtype

Не стало основоположницы генетической науки Башкирии Валентины Горбуновой

Не стало основоположницы генетической науки Башкирии Валентины Горбуновой

12:32, 23 мар 2025

В Уфе 22 марта скончалась Валентина Горбунова - доктор биологических наук и основатель генетического образования в Башкирии. Информацию о смерти учёного подтвердили представители Башкирского педагогического университета.

Горбунова получила образование в Башгосуниверситете, после чего прошла аспирантуру в Уфимском центре Российской академии наук. Профессиональный путь начала в качестве старшего научного сотрудника в отделе биохимии.

С 1996 года занимала должность заместителя заведующего кафедрой генетики БГПУ им. Акмуллы. За годы научной деятельности опубликовала более 310 научных работ и стала автором трёх изобретений.

Церемония прощания с Валентиной Горбуновой запланирована на 24 марта в 11:30 в Прощальном зале Южного кладбища.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа
Читайте также

В Башкирии скончался известный ученый
Общество в Башкирии
В Башкирии скончался известный ученый
В Чишминском районе Башкирии возобновлено движение по дороге Кара-Якупово – Петряево
Общество в Башкирии
В Чишминском районе Башкирии возобновлено движение по дороге Кара-Якупово – Петряево
Башкирию накроет мокрым снегом и сильным ветром
Общество в Башкирии
Башкирию накроет мокрым снегом и сильным ветром
В Башкирии из-за паводка ограничили движение по дорогам в двух районах республики
Общество в Башкирии
В Башкирии из-за паводка ограничили движение по дорогам в двух районах республики


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok