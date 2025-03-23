Не стало основоположницы генетической науки Башкирии Валентины Горбуновой

12:32, 23 мар 2025

В Уфе 22 марта скончалась Валентина Горбунова - доктор биологических наук и основатель генетического образования в Башкирии. Информацию о смерти учёного подтвердили представители Башкирского педагогического университета.

Горбунова получила образование в Башгосуниверситете, после чего прошла аспирантуру в Уфимском центре Российской академии наук. Профессиональный путь начала в качестве старшего научного сотрудника в отделе биохимии.

С 1996 года занимала должность заместителя заведующего кафедрой генетики БГПУ им. Акмуллы. За годы научной деятельности опубликовала более 310 научных работ и стала автором трёх изобретений.

Церемония прощания с Валентиной Горбуновой запланирована на 24 марта в 11:30 в Прощальном зале Южного кладбища.

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Автор: Семен Подгорный