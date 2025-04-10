В Башкирии вместо звонков в школах прозвучат военные песни

20:45, 10 апр 2025

В мае привычные звонки в школах заменят на песни военных лет. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной акции "Бессмертный полк" 2025 года.

Проект "Музыка вместо звонка" охватит все образовательные учреждения страны. Школьники будут начинать и заканчивать уроки под мелодии, напоминающие о подвигах времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, 5 мая во всех школах пройдет специальный урок "Разговоры о важном", посвященный военной тематике.

Министр также рассказал о планах проведения акции "Бессмертный полк" в учебных заведениях. Мероприятие состоится в смешанном формате, учитывая вопросы безопасности в разных регионах. В прошлом году участие приняли 10 миллионов школьников, в этом году ожидается еще большее количество участников.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В школах России хотят ввести уроки для родителей школьников

Автор: Семен Подгорный